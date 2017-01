Seit 20. Dezember ist laut dem Department für Virologie der Medizinischen Universität Wien österreichweit die Grippewelle ausgerufen. Kurz vor dem Jahreswechsel erreichte diese auch den Bezirk Horn.

Laut NÖGKK stieg die Zahl der Krankenstände, die aufgrund grippaler Infekte und echter Grippe ausgelöst wurden, in der Woche vor dem Jahreswechsel in den Bezirken Horn und Hollabrunn auf 150, in der ersten Jännerwoche kletterte der Wert laut NÖGKK-Servicestellenleiter Franz Vögerl sogar auf 177.

