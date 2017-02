„Es war eigentlich gar nicht so schwierig, Marianne Mendt für einen Auftritt auf der Burg zu gewinnen, Bürgermeister Martin Falk war da der ,Einfädler‘“, freut sich Burg Gars-Geschäftsführer Rudolf Berger, die Jazz-Ikone mit Wohnsitz in Thunau für ein „Heimspiel“ am Samstag, 10. Juni, verpflichtet zu haben. „Sie hat es auch selbst gewollt“, wehrt Falk schmunzelnd ab, allein für das Engagement verantwortlich zu sein.

Musikalischer Streifzug durch Ella Fitzgeralds Leben

Weil die große amerikanische Jazz-Sängerin Ella Fitzgerald heuer ihren 100. Geburtstag gefeiert hätte, führen Mendt und ihre großartigen Kolleginnen Carole Alston und Ines Reiger durch den Galaabend. Sie begeben sich gemeinsam mit der virtuosen „MM-Bigband“ unter der musikalischen Leitung von Thomas Kugi und dem Dirigenten Herbert Pichler auf einen musikalischen Streifzug durch Ella Fitzgeralds Leben.

Damit ist Berger ein weiteres Highlight für den Sommer gelungen, denn schließlich stehen auch „Corvus Corax“ (4. Juni), die „Sgt. Peppers Beatles-Show“ (16. Juni) und nach den „Zauberflöte“-Aufführungen von 13. Juli bis 5. August noch „Monti Beton und Johann K.“ (12. August) sowie Ron Glaser mit der „Elvis-Bühnenshow“ (26. August) auf der Bühne. Und mit der bayrischen Top-Kabarettistin Monika Gruber wird noch verhandelt …

Karten gibt es ab sofort unter 02985/33000 oder über die Homepage www.burg-gars.at.