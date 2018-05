Drei Fotokünstler wecken mit ihren Bildern „Emotionen“.

Drei Fotokünstler – Lukas Beck, Andreas J. Hirsch und Reinhard Podolsky – haben in den letzten Jahren seit Übernahme der Opernintendanz auf der Burg Gars durch Johannes Wildner die Opernproduktionen „Der Freischütz“, „Don Carlo“, „Otello“ und „Die Zauberflöte“ mit ihren Kameras begleitet und wundervolle Stimmungen und Emotionen eingefangen.

„Emotionen“ ist daher auch der Titel der Ausstellung in den Räumlichkeiten der Burg, wo beeindruckende Fotos von den Proben und Aufführungen sowie anderen Veranstaltungen auf der Burg Gars bei freiem Eintritt am 12. und 13., 19., 20., 21., am 26. und 27. sowie am 31. Mai jeweils von 10 bis 16 Uhr zu sehen sind.