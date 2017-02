Dem „Dadaismus“ ist die aktuelle Ausstellung im Kunsthaus Horn gewidmet. Grund: Vor fast auf den Tag genau 101 Jahren, am 5. Februar 1916, hat sich „Dada“, auch bekannt unter „Dadaismus“, erstmals präsentiert. Im Café Voltaire in Zürich hatten Hugo Ball und Künstlerfreunde ihren ersten Auftritt, der eine künstlerische Revolution ausgelöst hat, die bis heute wirkt.

Wie lebendig Dada immer noch ist, zeigt die Schau „Dada ist 100“ – ein natürlich nicht ganz korrekter Titel, weil die Erstpräsentation vor 101 Jahren war. Die Geschichte ist leicht erklärt: Der Setzer und Buchdrucker Marc Berger aus Berlin hat für seinen jährlichen Kalender 2016 Künstler eingeladen, ein Blatt zu entwerfen, zu setzen und zu drucken.

Weil die Resonanz groß war, hat man daraus eine Ausstellung mit 100 Bildern gemacht, die in Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Spanien, Dänemark, England und den USA zu sehen ist. Weil der österreichische Beitrag – vier Blätter der Edition Thurnhof – aus Horn kommt, wird die Ausstellung auf Einladung des Kunstvereins bis 4. 3. (jeweils Freitag 15 bis 18 und Samstag 10 bis 17 Uhr) auch hier gezeigt.

Zur Eröffnung hat Toni Kurz vom Kunstverein Gerhard Jaschke eingeladen, der 2016 im Café Voltaire in Zürich einer der Vortragenden war. Jaschke beleuchtete in einem fundierten, launigen Vortrag die Geschichte Dadas. Er wurde auch in der Kulturgeschichte der Region fündig. Nicht nur H. C. Artmann, der seine Wurzeln im Waldviertel hat, bringt er als Dadaisten, sondern auch den schon im 13. Jahrhundert hier nachweisbaren Walther von der Vogelweide.

Mit Applaus und Augenzwinkern dankten die zahlreich erschienenen Besucher Jaschke und den Künstlern der Ausstellung, zu der ein Katalog erschienen ist, in dem alle gezeigten Drucke auch abgebildet sind.