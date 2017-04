Landesrat Ludwig Schleritzko, einst Sängerknabe im Stift Altenburg, eröffnete ebendort die Ausstellung „Retroperspektive. Architekturprojekte im historischen Kontext“, die vom 1. Mai bis 26. Oktober in den Kellergeschossen des Stiftes zu sehen ist.

Die Architekten Christian Jabornegg und András Pálffy zeigen dort anhand von 41 Modellen 17 Projekte, die sie geplant haben, die bereits verwirklicht wurden und die noch zu Ende zu führen sind – eine spannende Auseinandersetzung, wie man Altes bewahrt und Neues schafft. Sie arbeiten bereits seit 16 Jahren eng mit dem Stift Altenburg zusammen und haben hier unter Beweis gestellt, wie man mit Denkmalschutz umgeht.

Welche Objekte zu sehen sind, was die Architekten in Altenburg verwirklicht haben und welche etwa in Wien oder St. Pölten noch anstehen, lesen Sie in der Print-Ausgabe dieser Woche und auf ePaper.