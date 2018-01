Eine Vielzahl an Besuchern folgten der Einladung des Sportklubs Eggenburg (SKE) in die Stadthalle der Krahuletzstadt, um dort die Atmosphäre des SKE-Balls zu genießen.

Tanzparkett in der Stadthalle war bestens frequentiert .

Obmann Enrico Tretzmüller hieß die Ballgäste in seiner Eröffnungsrede herzlich willkommen. Danach eroberten zur Musik der Band „Take 4“ viele die Tanzfläche, allen voran Bürgermeister Georg Gilli mit Lebenspartnerin Sissy Pallierer. In den Tanzpausen gönnten sich die Paare Zeit zum Verschnaufen in der Kaffeebar. Zu Mitternacht gab die SKE-„Akrobatik Gruppe“ mit einer amüsanten Einlage ihr Bestes, über die Hauptpreise der Supertombola freuten sich Waltraud Kabesch, Hannelore Bastl und Hubert Kail.