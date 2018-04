„Unser ältester Mitarbeiter ist 38 Jahre dabei, aber selbst er kann sich nicht an die Errichtung der Nebenanlagen erinnern“, weiß Michael Kosterei, der neue zukünftige Straßenmeister-Stellvertreter der Straßenmeisterei Horn über die Arbeiten an der Ortsdurchfahrt Kamegg, der Landesstraße LB34, zu erzählen. „Also muss das schon gut 40 Jahre her sein.“

Vor kurzem haben die Arbeiten begonnen und zwar am südlichen Ortsende bei der Hofstätter-Mühle, wo im ersten Abschnitt die bestehenden Hoch- und Schrägborde und die Rinnsale abgetragen und neu verlegt werden. Im gleichen Zug werden auch die Gehsteige abgefräst, in die von der EVN die Glasfaserkabel für ein schnelleres Internet verlegt werden.

Baustelle bleibt bis zum Ende der Sommerferien

Auf einer Länge von 1,2 km bis zum Ortsende Richtung Rosenburg werden in den nächsten Monaten in insgesamt vier Etappen sämtliche Erneuerungsarbeiten auf beiden Straßenseiten durchgeführt. „Allein für die Materialkosten muss die Gemeinde Gars rund 100.000 Euro, so die Schätzung, aufbringen,“ rechnet Bürgermeister Martin Falk vor. „Die Arbeitsleistung wird vom Land NÖ, also der Straßenmeisterei Horn, erbracht.“ Kostera ergänzt: „Wir rechnen damit, dass die Arbeiten bis Mitte des Sommers abgeschlossen sind.“

Damit sind die (wechselweisen) Ampelregelungen aber noch nicht zu Ende, denn im Anschluss beginnt die Sanierung der Fahrbahn. Dabei wird zuerst der bestehende Belag abgefräst und dann durch einen neuen ersetzt. „Hier wird mit Kosten von 140.000 Euro gerechnet, für die zur Gänze das Land Niederösterreich aufkommt“, erklärt Kostera. Der Zeitplan sieht den Abschluss der Arbeiten mit Ende der Sommerferien vor. Kostera: „Wenn das Wetter mitspielt …“