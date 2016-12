Fast hundert Mitwirkende und ein volles Haus beim Benefizkonzert zugunsten der Renovierung der Weitersfelder Pfarrkirche – ein schöner Erfolg für die von „Wild-Jumble“-Chorleiter Manfred Kristen initiierte Aktion, der mit seinem Ensemble auch die aufwendige Technik zur Verfügung stellte. Das erfreuliche Ergebnis: fast 3.000 Euro, exakt 2.936 Euro, kommen der Kirchenrenovierung zugute.

Interessant waren die Vorträge der fünf Chöre aus der Marktgemeinde, beginnend mit dem Schülerchor der Neuen Mittelschule „Music4You“ unter Leitung von Judith Grafinger mit dem Hit und Motto des Nachmittags „s’Liacht is da“. Dieser Chor zeigte auch beim späteren Schulkonzert der Volks- und Mittelschule zusammen mit der Musikschule beachtliche Leistungen.

„Wild Jumble“ sorgte für den Abschluss

Mit einem französischen und einem tschechischen Weihnachtslied bewies der Oberhöfleiner Kirchenchor mit seiner engagierten Chorleiterin Doris Hochrainer grenzüberschreitende Intentionen.

Die junge Musikpädagogin Stephanie Bauer führt seit Jahren den Kirchenchor Mixnitz, was sich in der Stückauswahl (etwa „Tolite hostias“, dem Schluss-Chor aus dem Weihnachtsoratorium von Camille Saint-Saens) wie auch in der Ausführung durch die Sänger positiv bemerkbar machte.

Der „Chor mit der größten Affinität zu dieser Kirche“, wie Moderator Peter Steurer sagte, der Weitersfelder Kirchenchor, der in diesem Jahr schon eine Rundfunkmesse gestaltet hatte, versuchte sich unter der Leitung der agilen Organistin Beate Steindl erfolgreich mit einer interessanten zeitgenössischen Bearbeitung des Liedes „Leise rieselt der Schnee“, der bei der anschließenden Agape wirklich auf die Besucher herabfiel.

Den professionellen Abschluss steuerte der Chor „Wild Jumble“ mit einem Ausschnitt aus seinen diesjährigen erfolgreichen Kirchenkonzerten bei.

Nach dem Dank von „Hausherr“ Pfarrer Dominicus Hofer an die Akteure, besonders aber auch an die vielen ehrenamtlichen Helfer mit Helmut Kaufmann bei der Kirchenrenovierung, füllte der Gesamtchor bei Peter Hrnciriks Bearbeitung von „Es mag net finster wer’n“ das barocke Gotteshaus mit einem überwältigenden Klang.