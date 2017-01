„Einen technischen Beruf zu ergreifen, muss nicht heißen, sich die Finger schmutzig zu machen, das hat sehr viel mit einer ungeheuer rasanten Entwicklung zu tun, der wir uns stellen müssen“, machte Bildungs-Landesrätin Barbara Schwarz den Mädchen Mut, nicht nur traditionelle Frauenberufe zu ergreifen.

Rund 50 Mädchen der achten und neunten Schulstufe aus den Neuen Mittelschulen Eggenburg, Gars und Weitersfeld sowie den Polytechnischen Schulen Horn und Retz waren in die Landesberufsschule für Kraftfahrzeug-Techniker und Karosseriebauer nach Eggenburg gekommen, um beim „Tech-Dating“ auf Einladung des Landesschulrates und der Berufsschulinspektorin Doris Wagner hautnah Einblick in technische Berufe zu gewinnen.

Dies konnten sie natürlich nicht nur bei einer Führung durch das Haus und seine Werkstätten, selbstverständlich begleitet von weiblichen Lehrlingen, sondern auch in Gesprächen mit Wirtschaftstreibenden aus der Region, die sich – wie etwa Reinhard Stark aus Irnfritz oder Karl Riel aus Burgschleinitz – mit Lehrlingen ihres Betriebes den Fragen der interessierten Mädchen stellten.

Sie betonten dabei ebenso wie die Landesrätin, dass nicht nur die Chance auf einen Arbeitsplatz im technischen Bereich größer ist als in Berufen wie Einzelhandels-, Bürokauffrau oder Frisörin, wiesen aber auch darauf hin, dass gerade hier das lebenslange Lernen unumgänglich sei. „Technik heißt stete Veränderung“, so Schwarz, „ohne ständiges ,updaten‘ kommt man nicht aus.“ Und natürlich, so betonte sie, sei nach wie vor die Freude am Beruf ein wichtiges Kriterium und daher bei der Berufswahl zu berücksichtigen.