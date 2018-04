Eine bemerkenswerte Karriere hat der gebürtige Horner Jürgen Hauer gemacht. 1978 in Horn als Sohn des Unternehmerehepaars Alrun und Leo Hauer geboren, besuchte er dort die Volksschule und die Unterstufe des Gymnasiums, um dann an der HTL für Maschinenbau in Pinkafeld 1997 mit Auszeichnung zu maturieren. Es folgte das Studium der Chemie an der Universität Wien und am King’s College in London.

Seine Doktorarbeit verfasste er am Max-Planck Institut für Quantenoptik und an der Philipps Universität Marburg, wo er 2007 mit Auszeichnung promovierte. Nach einer Phase als Stipendiat an der Universität Wien und als Assistenzprofessor an der TU Wien am Institut für Photonik wurde er 2017 als Professor für Physikalische Chemie mit dem Forschungsgebiet „Dynamische Spektroskopie“ an die TU München berufen.

Erkenntnisse in Solar-Zellentechnik genutzt

Gegenstand der Dynamischen Spektroskopie ist die Entschlüsselung von Energietransferprozessen in Molekülen und Molekülkomplexen, die sich mit der Geschwindigkeit atomarer Bewegungen im Bereich von Femtosekunden (Billiardstelsekunden) abspielen. Konkret gesagt, beschäftigt sich Hauer dabei mit der Frage, wie die Photosynthese in Pflanzen funktioniert. „Wir wollen wissen, wie Licht in Energie umgewandelt wird und welche Mechanismen dahinter stecken“, erzählt Hauer.

Der Horner Jürgen Hauer arbeitet an der Technischen Universität München. Fotos: TU München/Andreas Heddergott, privat | TU München/Andreas Heddergott, privat

Besonders die hinter diesem Prozess steckende Effizienz der Pflanzen sei dabei von Interesse. „Denn diese Effizienz – zumindest in den ersten Schritten – ist höher als jene, die wir in Solarzellen erreichen“, meint Hauer. Die aus den Untersuchungen gewonnenen Erkenntnisse sollen dazu genutzt werden, bessere Solarzellen zu entwickeln.

Dafür sind dann allerdings Techniker verantwortlich. Seine Aufgabe sei die Grundlagenforschung „als Experimentalforscher im Labor“, so Hauer. Auf einen Tag im Labor kommen bei seiner Arbeit dann drei Tage in der Auswertung. Die Zusammenarbeit mit der Theorie – besonders wird mit jenen an der Karls-Universität in Prag und Experten an der Universität in Budweis zusammengearbeitet – runden die Arbeit Hauers ab.

Auch wenn er beruflich – zumindest im kleinen Rahmen – ein Weltenbummler ist („Das gehört dazu, wenn man im wissenschaftlichen Bereich Karriere machen will“), kehrt Hauer immer wieder gerne ins Waldviertel zurück, wo er seine in Rosenburg lebende Mutter besucht.

2012 wurde Hauer übrigens bereits mit dem „START-Preis“ des Wissenschaftsfonds, bei dem herausragende Forscher die Chance erhalten, ihre eigene Forschungsgruppe aufzubauen und sich dadurch fest in der internationalen Forschungscommunity zu etablieren, ausgezeichnet.