Im Rahmen der jährlichen NÖN-Krapfenaktion wurden am Mittwoch im Bezirk Horn rund 1.300 Faschingskrapfen „unter die Leute“ gebracht.

Kunden beschenkt, Schüler überrascht

Zwei Teams waren in der Region unterwegs, um die süßen Grüße der NÖN zu überbringen. Partner und Kunden der NÖN durften sich ebenso über eine „Aufbesserung“ des Frühstücks freuen wie einige Schulklassen, etwa in der SOB, in der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege und in der HAK Horn.

Jimmy Barta und Autohaus Waldviertel halfen

Um die Krapfen, die für die meisten Empfänger eine Überraschung darstellten, an die einzelnen Genießer zu bringen, stellte Vereinshaus-Gastronom Thomas „Jimmy“ Barta ebenso einen seiner Lieferwagen (einen VW Caddy) zur Verfügung wie das Autohaus Waldviertel, in welchem dank des Entgegenkommens des Geschäftsführers Stephan Mayr ein nagelneuer Caddy mit den NÖN-Krapfen „eingeweiht“ werden konnte.

Zwischenlager im Hotel Öhlknechthof

Weil die Menge der aus St. Pölten in den frühen Morgenstunden schon ins Waldviertel gebrachten Krapfen nicht einmal mit zwei Lieferwägen auf einmal verteilt werden konnte, wurde der Öhlknechthof Horn kurzerhand zum Zwischendepot umfunktioniert. Dessen Chef Walter Schießler und sein Team unterstützten die Horner NÖN ebenfalls kostenlos und wurden dafür nur in „Krapfenwährung“ bezahlt.

Lächeln in viele Gesichter gezaubert

Neben den gezielt angefahrenen Stationen, wo die Freude ausnahmslos groß war, drückten die Krapfenverteiler auch einigen Menschen, denen sie auf der Straße über den Weg liefen, einige der süßen NÖN-Werbeträger in die Hand. Sie zauberten bei allen ein Lächeln ins Gesicht. 2018 gibt es sicher wieder bei vielen Menschen im Bezirk Horn Grund zur Freude …