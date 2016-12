Der Bezirk Horn profitiert zumindest in der Arbeitslosenstatistik von der konjunkturellen Erholung. Der November 2016 war bereits der vierte Monat in Folge, in dem zur Freude von AMS-Geschäftsstellenleiter Ferdinand Schopp ein Minus bei den Arbeitslosenzahlen zu verzeichnen ist. Und dieses Minus fällt im November mit 15 Prozent sogar deutlich aus.

Mit dem Bezirk Zwettl (-10,6 Prozent) erreicht nur ein zweiter Bezirk im Land ein zweistelliges Minus. In Niederösterreich insgesamt ist hingegen sogar ein Plus von 2 Prozent zu verzeichnen.

Entwicklung Arbeitslosigkeit NÖ Gesamt | AMS, Grafik NÖN

Ende November waren im Bezirk Horn 772 Personen beim AMS als arbeitslos vorgemerkt, um 136 weniger als im November des Vorjahres. Zudem erreicht auch die Beschäftigung im Bezirk ein neues Hoch. Ende November waren 12.200 Menschen im Bezirk Horn unselbstständig erwerbstätig, damit liegt dieser Wert rund ein Prozent über dem des Vorjahres.

Besonders erfreulich ist die Tatsache, dass die positive Entwicklung in allen Alters- und Personengruppen zu spüren ist. Frauen profitieren mit einem Minus von 20,1 Prozent (von 398 auf 315) mehr als Männer mit einem Minus von 11,1 Prozent (von 514 auf 457).

Schopp warnt ob der positiven Zahlen vor zu viel Euphorie

Während bei Jugendlichen bis 25 Jahren das Minus mit 23,1 Prozent (von 156 auf 120) besonders groß ausfällt, ist erstmals auch bei der Problemgruppe der Generation 50+ ein Minus zu verzeichnen. Hier sind Ende November 256 Personen ohne Job, um zehn weniger als im Vorjahr (-3,8 Prozent).

Mitverantwortlich für die guten Zahlen ist die Entwicklung im Baugewerbe. Hier ging die Arbeitslosigkeit um über 30 Prozent zurück.

Auch bei den Langzeitarbeitslosen weist die Statistik für den November ein Minus aus. 229 Personen (um 96 weniger als im November 2015) sind bereits länger als sechs Monate ohne Job, bei jenen Personen, die über ein Jahr auf eine Anstellung warten, liegt der Wert mit 110 sogar um 65 unter dem des Vorjahres.

Schopp warnt ob dieser positiven Zahlen aber vor zu viel Euphorie: „Von einer nachhaltigen Stabilisierung oder gar einer Trendwende bei der Arbeitslosigkeit kann aufgrund der vorliegenden Prognosen nicht gesprochen werden.“