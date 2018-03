Auch wenn es in einigen kleinen Dörfern des Bezirks – wie etwa in Goslarn – immer schwieriger wird, genügend Nachwuchs für die Feuerwehren zu finden, der Aufwärtstrend bei der Feuerwehrjugend im Bezirk Horn hält dennoch an.

Gab es 2015 noch 103 Mitglieder in elf Feuerwehrjugend-Gruppen, stieg die Zahl 2016 schon auf 136 Mitglieder in zwölf Gruppen. Nach der Gründung der Feuerwehrjugend-Gruppe St. Bernhard im Vorjahr gehören nun schon 154 junge Menschen im Bezirk den 13 Feuerwehrjugend-Gruppen an (siehe Infobox).

Die Gründung dieser Gruppe war auch das absolute Highlight des Feuerwehrjugend-Jahres 2017 im Bezirk, wie Bezirkssachbearbeiter Hubert Steininger erklärt. Dieser Gruppe gehören Jugendliche von allen Wehren der Gemeinde St. Bernhard-Frauenhofen (St. Bernhard, Groß Burgstall, Frauenhofen und Poigen) an. Laut Steininger gehört auch den Kommandanten dieser Wehren für die Zusammenarbeit großes Lob: „Ich gratuliere ihnen zu ihrem Weitblick“, so Steininger.

Rund 40 Betreuer für die Feuerwehrjugend

Etwas „schwach auf der Brust“ ist die Feuerwehrjugend allerdings noch im Norden des Bezirks. Im Abschnitt Geras gibt es mit der Feuerwehrjugend Drosendorf (der ebenfalls Nachwuchs-Florianis aus allen Wehren der Gemeinde angehören) nur eine einzige Feuerwehrjugend-Gruppe. Steininger: „Ich habe die Führungskräfte der dortigen Wehren darauf hingewiesen, dass sie die Baumeister der Zukunft ihrer Wehren sind. Ich hoffe, dieser Gedankenanstoß trägt Früchte.“

Für die jungen Feuerwehr-Freunde standen im abgelaufenen Jahr auch zahlreiche Veranstaltungen und Prüfungen auf dem Programm. So wurden verschiedene Abzeichen wie Erprobung und Erprobungsspiel, Wissenstest und Wissenstestspiel und ein Fertigkeitsabzeichen absolviert. Außerdem nahmen die jungen Florianis am Bezirksbewerb und Landestreffen teil. Fünf Mitglieder der Feuerwehrjugend Röhrenbach absolvierten sogar das Feuerwehr-Jugend-Leistungsabzeichen in Gold. „Spaßiges Highlight“ des Jahres war dann allerdings die Herbstveranstaltung an einem Teich in Nondorf mit verschiedenen Spielstationen (Sautrogrennen, Zielspritzen, Floß ziehen oder weiteren lustigen Aktivitäten).

Derzeit arbeiten die Betreuer der Feuerwehrjugend (rund 40 im Bezirk Horn) daran, dass auch das Jahr 2018 wieder ein sehr attraktives für die Feuerwehrjugend wird.

Sie werden heuer gemeinsam mit Steininger an einer Klausur im Haus der Feuerwehrjugend teilnehmen, wo verschiedene Themen bearbeitet werden und die Zukunft der Feuerwehrjugend aktiv von allen Teilnehmern gestaltet wird.