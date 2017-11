Waldbesitzer und Fachleute schlagen Alarm: Den Wäldern in einem Teil des Bezirks Horn setzt die Trockenheit enorm zu. „Wir befinden uns bereits mitten in einem klimatischen Umbruch“, bringt es der Forstsekretär der Bezirksbauernkammer Horn, Gerhard Mader, auf den Punkt.

Niederschlag fehlt, Hitze-Tage nehmen zu

Etwa ein Drittel der 74.800 Hektar Grundfläche des Bezirks Horn ist bewaldet. 1.660 Betriebe nutzen die rund 23.000 Hektar Forst. Die Eichen-Hainbuchenwald- sowie in höheren Lagen im Raum Geras die Buchenwaldgesellschaft stellen den natürlichen Bewuchs dar. In den vergangenen Jahrhunderten wurden diese Wälder zu Nadelwäldern durch Menschenhand umgewandelt.

Der extreme Borkenkäferbefall (hier ein typisches Schadbild) ist eine Folge der Trockenheit. Foto: PaMi | PaMi

„Die sich ändernden Klimabedingungen stellen die Waldeigentümer vor immer größer werdende Herausforderungen“, zeichnet Mader ein dramatisches Bild. „Standortangepasste Begründungen von Laub- oder Nadel-Laub-Mischwäldern sind Gebot der Stunde.“ Der Fachmann untermauert dies mit Fakten: „In vielen Teilen des Bezirkes hat es in der ersten Jahreshälfte weniger als 200 Millimeter geregnet! Und die Hitzetage haben zugenommen.“

Zugesetzt haben diese Umstände vor allem der flachwurzelnden Hauptbaumart, der Fichte. „Es wohnen zwei Seelen in meiner Brust“, so Mader. „Einerseits müsste ich allen Waldbauern empfehlen, keine Fichten mehr zu setzen, andererseits brauchen sie in wirtschaftlicher Hinsicht gute Bäume. Maders Prognose: Die Fichte als Gebirgsbaumart werde bei uns langsam verschwinden.

Othmar Hofbauer, Obmann der Waldwirtschaftsgemeinschaft im Bezirk Horn, Bauernkammer-Obmann Herbert Hofer und Forstsekretär Gerhard Mader (v.l.) teilen die Einschätzung der aktuellen Lage als „große Herausforderung. Die Situation unserer Wälder ist dramatisch!“ Foto: Martin Kalchhauser | Martin Kalchhauser

Den durch fehlenden Niederschlag geschwächten Bäumen setzte der Borkenkäfer extrem zu. „Rund 200.000 Festmeter Holz fielen diesem Schädling heuer zum Opfer!“ Was damit einherging, war ein massiver Preisverfall von über 50 % für käferbefallenes Holz. Mader: „Viele Waldbauern haben jetzt ihre Altholzreserven für die nächsten Jahrzehnte verloren.“

Auch Kiefern bereits Opfer der Trockenheit

Neben der Fichte wurden auch auf der Baumart Kiefer vermehrt verschiedene Borkenkäferarten festgestellt. An den südexponierten Kamp- und Thayatalhängen vertrockneten die Kiefern vielfach sogar.

In Zusammenhang mit der Borkenkäferplage infolge der Trockenheit appelliert Bauernkammer-Obmann Herbert Hofer an die Waldbesitzer, jetzt zu handeln: „Jeder ist aufgefordert, befallenes Material, das noch herumsteht und -liegt, aus dem Wald herauszuräumen. Da gehört großräumig eingegriffen.“ Der Borkenkäfer sei nur bei Temperaturen von mehr als 15 Grad aktiv. „Aber wir haben nur wenig Zeit!“

Othmar Hofbauer, Obmann der Waldwirtschaftsgemeinschaft im Bezirk Horn, setzt einen Aufruf nach: „Um den Markt zu stabilisieren, ist es wichtig, dass man sich auf die ,Käfer-Flächen‘ konzentriert und auf keinen Fall noch nicht hiebfähige Bestände schlägert.“