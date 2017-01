Geflügelpest-Verordnung: Mit 10. Jänner 2017 wurde per Verordnung ein „erhöhtes Geflügelpest-Risiko“ für das gesamte Bundesgebiet festgelegt.

Pflichten der Tierhalter: Geflügel und andere Vögel sind in Stallungen oder jedenfalls in geschlossenen Haltungsvorrichtungen (oben abgedeckt!) so zu halten, dass der Kontakt zu Wildvögeln und deren Kot hintangehalten wird, zu wild lebenden Wasservögeln ausgeschlossen ist. Eine Tränkung der Tiere mit Wasser aus Sammelbecken, zu dem Wildvögel Zugang haben, ist verboten. Rückgang der Legeleistung, Abfall der Futter- und Wasseraufnahme sowie erhöhte Sterblichkeit der Tiere sind zu melden.

Meldepflicht: Nachdrücklich erinnert wird, dass die Haltung von Geflügel oder anderen Vögeln zu melden ist. Dies gilt auch für Hobby- und Kleinhaltungen!