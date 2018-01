Bezirkshauptmann Johannes Kranner lud zu Festmesse in Maria Dreieichen und Feier in Burgschleinitz.

Mit einer Festmesse, die Prior Pater Michael Hüttl in der Wallfahrtskirche Maria Dreieichen zelebrierte, und einer großen Feier mit 250 Gästen im Kulturhaus Manhartsberg (KUM) in Burgschleinitz feierte der Horner Bezirkshauptmann Johannes Kranner seinen 60. Geburtstag.

„Ein Brückenbauer und Streitschlichter“

Gleich zu Beginn stellte sein Sohn Andreas klar, dass der Jubilar selbst nicht viel zu Wort kommen werde. „Unser Papa ist dafür bekannt, dass er sehr lange redet.“ Er charakterisierte ihn als als erfolgreichen „Brückenbauer und Streitschlichter“. Als negative Eigenschaften führte er an, dass er manchmal aufbrausend sei und selten pünktlich. Das letztere Manko gleiche er aber aus, indem er häufig „lange picken bleibt“.

Zahlreiche prominente Gratulanten mit dabei

Andreas Kranner – mit Kranners Gattin Maria-Luise feierten auch der zweite Sohn Stephan (mit seiner Thea) sowie die Schwestern Barbara und Magdalena mit – moderierte gemeinsam mit Bezirkshauptmannschafts-Vize Daniela Obleser den Abend, an dem auch Landesrat Ludwig Schleritzko, Altenburgs Abt Thomas Renner, fast alle Horner Bürgermeister und der Sprecher, deren Kollegen aus Kranners Heimatbezirk Hollabrunn, Manfred Marihart (Pulkau), dabei waren.

Auftakt mit Festmesse in der Wallfahrtsbasilika

Schon vor der Fete im KUM hatte Altenburgs Prior Michael Hüttl in der Wallfahrtskirche eine Festmesse für das als „höflich, hilfsbereit, ehrgeizig und hartnäckig“ bezeichnete Geburtstagskind zelebriert, das am 13. 1. 1958 als Hausgeburt in seiner Heimatstadt Retz ins Leben gestartet war. Disziplin regierte auch bei den Gratulanten, die sich an ihre Zeitvorgaben hielten und an den Wunsch, statt Geschenken für einen sozialen Zweck zu spenden.

Polizei-Bär passt jetzt auf den Jubilar auf

Seitens der Bürgermeister sprachen Perneggs Franz Huber („Du leistest dir einen Arzt als Moderator. Hoffentlich hast du die Honorarfrage geklärt!“) und Horns Jürgen Maier. Bruno Pind dankte namens des Roten Kreuzes Horn dem Gastgeber, der auch dort Chef ist. Weiters wünschte FF-Bezirkskommandant Christian Angerer Glück, Polizei-Bezirkschef Günther Brinnich überreichte einen Polizei-Bären: „Ich habe ihm die Weisung erteilt, auf dich aufzupassen!“

Quizshow, Gesangseinlage und eine große Torte

BH-Personalvertreterin Andrea Poppinger testete den Chef gemeinsam mit Obleser in der Millionenshow, Landesschulinspektor Rudi Köstler brachte die Wertschätzung der heimischen Pädagogen zum Ausdruck. Horns früherer Hauptschuldirektor Roland Gatterwe überraschte mit der Version „You did it your way“ des Frank-Sinatra-Hits „I did it may was“. Eine Geburtstagstorte gab es ebenso wie eine gemeinsame Luftballon-Aufblasaktion der Gemeindechefs und mehrerer Vorgänger. „Da wird jetzt viel heiße Luft produziert!“, meinte dazu ein Kiebitz. Weit über Mitternacht blieben vieledarunter Kranners Vorgänger Gerd Oppitz, sein Förderer und Ex-Bezirkshauptmann Adolf Wegl und Landesamtsdirektor-Stv. Johann Lampeitl. Sie glitten mit dem Jubilar in seinen Geburtstag hinein.