Mehr Wertschätzung für Kinderbetreuung im privaten Rahmen – das ist vereinfacht gesagt das Ziel einer Bewegung rund um die Tagesmütter Rosina Neunteufl, Martha Zimmermann und Eva Kykade und die Sängerin und Schauspielerin Sigrid Brandstetter.

Kleinkinder-Betreuung außer Haus findet Neunteufl schlecht

Gemeinsam wollen sie aufzeigen, dass es bei der Betreuung von Kindern und besonders Kleinkindern derzeit „in die falsche Richtung“ gehe. Der Wert der Mutter und Tagesmutter – und auch Tagesväter – verliere immer mehr an Ansehen, die eigentlich wichtigste Aufgabe unserer Gesellschaft – die Kindererziehung – werde gegenüber anderen Tätigkeiten als minderwertig angesehen. Bemerkungen wie „Du bist ja eh nur daheim bei den Kindern“ würden diese These unterstreichen.

Die Tendenz, schon Kleinkinder außer Haus betreuen zu lassen, hält Neunteufl für schlecht. „Wir wissen aus vielen Studien, dass Gruppenbetreuung für Kleinkinder nicht gut ist“, so Neunteufl. Hier könne nicht die nötige Flexibilität aufgebracht werden, die Kleinkinder benötigen. Da sich viele Familien aus gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Gründen nicht mehr um die Betreuung der Kleinkinder kümmern können oder wollen, sei es wichtig, das Angebot an Tagesmüttern auszubauen.

Derzeit sind im Bezirk Horn elf Tageseltern aktiv

Bei einem ersten Gespräch, wie man in dieser Richtung etwas erreichen könne, waren neben Nationalratsabgeordneter Martina Diesner-Wais auch Herbert Hofer, Obmann der Bezirksbauernkammer Horn, und sein Stellvertreter Stefan Schlegel mit dabei. Eine Überlegung ist es nämlich, die Kinderbetreuung am Bauernhof zu forcieren. Hier könnten Bäuerinnen als Tagesmütter die Betreuung von Kindern übernehmen, die dann auch gleich das Leben am Bauernhof kennenlernen – und welche Produkte hier entstehen.

Ziel der ersten Besprechung war es, zu definieren, welche Punkte angegangen werden müssen, um die Tätigkeit als Tagesmutter attraktiver zu machen und Frauen, die sich für diesen Job entscheiden, eine Absicherung zu bieten. Außerdem sollen Regulierungen wie Maximalanzahl der zu betreuenden Kinder an den tatsächlichen Bedarf angepasst werden. Am 25. April gibt es den nächsten Termin, wo man sich mit Mitarbeitern des Hilfswerks zusammensetzen möchte, um die weiteren Schritte zu planen und Ziele auszuformulieren. Dann will man die Landespolitik mit den entstandenen Ideen konfrontieren.

„Wir haben noch einen langen Weg vor uns, aber die ersten Schritte sind gesetzt – und das gut“, zeigte sich Neunteufl optimistisch. Für September ist eine Veranstaltung geplant, bei der auch die Öffentlichkeit auf diese Thematik der oft unterschätzten Kinderbetreuung durch Tageseltern aufmerksam gemacht werden soll.

Derzeit werden im Bereich des Familien- und Beratungszentrums Waldviertel des Hilfswerks NÖ 230 Kinder von 35 Tageseltern betreut. Im Bezirk Horn sind elf Tageseltern aktiv.

Artikel #87656411