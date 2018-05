136 Delegierte wählten beim 37. Landeskongress der Grünen Niederösterreich am Sonntag in Neunkirchen alle Gremien neu. Unter anderem standen auch die Positionen der Landessprecherin, die Helga Krismer erreichte und des Landesgeschäftsführers, die Hikmet Arslan zuteil wurde, auf dem Spiel.

Aus Horn schaffte es der Gemeinderat Walter Kogler bereits zum zweiten Mal in den Landesausschuss. Denn die Aufgabe des Landesausschusses besteht darin, für die Kommunikation in Land, Bezirken sowie schlussendlich Ortsgruppen zu sorgen. Diese Interaktion ist natürlich in umgekehrter Weise in der Hierarchie ebenfalls geltend.

Als Mitglied kann ein regionales Anliegen auf kürzestem Weg zu den Landtagsabgeordneten gelangen. Somit können wichtige Angelegenheiten, welche die Bürger beschäftigen, so rasch wie möglich umgesetzt werden. Generell gelingt es dem Landesausschuss nach dem Landeskongress, die vorhandene regionale Struktur der Landespartei am meisten widerzuspiegeln, sagt Kogler.