Mehr als 500 VW-Käfer besetzten das Festgelände bei der Stadthalle in Eggenburg und Menschenmassen strömten hin, um sich diese beliebten Fahrzeuge aus der Nähe anzuschauen.

Mehr als 500 Käfer bei VW-Spektakel in Eggenburg .

Eine Lenkerin aus Bosnien Herzegowina nahm eine 650 km lange Fahrt auf sich und aus dem Inland fand aus Lienz, Osttirol ein Käfer den 440 km weiten Weg nach Eggenburg. Zu sehen gab es Käfer mit dem Baujahr 1958 und älter bis hin zum neuen Beetle. Nach einer gemeinsamen Ausfahrt nach Maria Dreieichen wurden in sechs Kategorien jeweils die drei besten Fahrzeuge prämiert. Hans Hohenegger und Arnold Jungwirth stellen sich jedes Jahr diesem Knochenjob und nehmen alle teilnehmenden Fahrzeuge genau unter die Lupe. „Die Kategorien sind ‚Erstlack, Ratten, Alltagsautos‘, ‚Artverwandte Fahrzeuge‘, ‚Käferklasse vor 1964‘, ‚Käferklasse von 1964-2003‘, ‚Baujahr 1302/1303‘ und ‚VW-Busse‘“, erklärt Hans Hohenegger. Zusätzlich gibt es auch Pokale zu gewinnen für die weiteste Anreise, die größte Gruppe und den ältesten Teilnehmer.

Die größte Gruppe war heuer mit 29 Teilnehmer der Käfer-Club Obergrafendorf, der älteste Teilnehmer war Hermann Schaßl mit stolzen 90 Jahren. „Ich möchte mich für die gute Zusammenarbeit bei der Eggenburger und Horner Polizei, der Gemeinde, den Behörden, der Jury sowie dem ARBÖ Team bedanken, dass es auch im 28. Jahr so gut geklappt hat“, meinte Emmerich Grath bei der Preisverleihung. Bürgermeister Georg Gilli bezeichnete den Organisator als Garant für das Käfertreffen, er hoffe auf viele weitere Treffen. Neben dem Spektakel am Festgelände fand in der Stadt ein Riesenflohmarkt statt, der die Besucher zum Flanieren einlud.