Das umfangreichste Veranstaltungsprogramm seit der Gründung des Regionalen Bildungswerkes Horn präsentierten die BhW(Bildung hat Wert)-Funktionäre des Bezirkes vor kurzem Abgeordnetem Jürgen Maier im Rathaus der Bezirkshauptstadt.

Auf 40 Seiten enthält der Folder diesmal über 130 Vorträge, Kurse und kulturelle Angebote aus den Gemeinden Altenburg, Brunn/Wild, Burgschleinitz-Kühnring, Irnfritz-Messern, Japons, Langau, Pernegg, Röhrenbach, Rosenburg-Mold, St. Bernhard-Frauenhofen, Sigmundsherberg und Weitersfeld, wo das Heft mit Unterstützung dieser Gemeinden flächendeckend verteilt wird.

In den anderen Kommunen kann das Programm, das von Februar bis August 2018 reicht, am Gemeindeamt abgeholt werden bzw. bei Anruf ( 0664/7619557) oder per Mail (leo.uli.nowak@wavenet.at) zugesandt werden. Im Internet findet man es unter www.bhw-n.eu /Veranstaltungskalender/Region Horn oder aktuell auch im Veranstaltungskalender der Horner NÖN.

„Eine wertvolle kulturelle Vernetzung unserer Orte mit einem abwechslungsreichen Angebot der Fort- und Weiterbildung, das man nützen sollte“, meinte Abgeordneter Maier.