„Zum überwiegenden Teil war 2017 von Routinearbeit geprägt, aber es hat doch auch gezeigt, dass wir mit bestimmten Erkenntnissen umgehen müssen“, meinte Bezirkshauptmann Johannes Kranner bei seinem Rückblick auf die Arbeit der Bezirkshauptmannschaft im vergangenen Jahr. „Zu diesen Erkenntnissen gehört, dass wir die ,drei D‘ – Dezentralisierung, Digitalisierung und Deregulierung – noch besser umsetzen müssen.“

Bezirkshauptmann Johannes Kranner | NÖN

Ein Schritt im Bereich Dezentralisierung und damit eine Aufwertung der BH Horn wurde unter anderem dadurch gesetzt, dass in Horn 15 Tele-Arbeitsplätze entstanden sind. Beamte müssen so nicht nach St. Pölten fahren, sondern können ihre Aufgaben tageweise hier erledigen. Manchmal auch für ein größeres Gebiet, denn Horn ist das Waldviertel-Kompetenzzentrum im Bereich Glücksspiele.

Als herausforderndste Aufgaben des Vorjahres bezeichnete Kranner die Geflügelpest- und Freilandschweinehaltungsverordnung („Bei der in Tschechien aufgetretenen afrikanischen Schweinepest sind wir mit einem blauen Auge davon gekommen!“) und die Borkenkäferplage, infolge der die BH 650 Aufträge, um 40 % mehr als 2016, habe erlassen müssen.

Zu den schönen Ereignissen zählt er die 50 Jahr-Feier der Gemeinde Burgschleinitz-Kühnring, zu den schlimmen das Überschreiten von Grenzen wie der Vorfall in der Silvesternacht in Horn mit Angriffen auf ein Rotkreuz-Team. Was besonders auffällig ist: die immer höher werdende Anzahl von Verwahrlosungen und die Aufwendungen für die Sozialhilfe. Im Vorjahr wurden im Bezirk Horn 10,9 Mio. Euro, das ist ein Plus von zehn Prozent, ausbezahlt.