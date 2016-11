Es sind alle angehalten, die gesetzlichen Vorgaben penibelst einzuhalten. Im Vorfeld der zweiten Auflage der Bundespräsidenten-Stichwahl am 4. Dezember sind sämtliche Bemühungen der Verantwortlichen darauf ausgerichtet, niemandem einen Anlass für eine Beschwerde zu geben.

Ausreichend Helfer für Kommissionen gefunden

25.877 Bürger sind im Bezirk wahlberechtigt – das sind um exakt fünf mehr als bei der Wahl am 22. Mai, deren Ergebnis nach FPÖ-Einspruch vom Höchstgericht aufgehoben wurde. Zuerst schien es schwierig, Wahlhelfer für den nun bereits dritten Wahlgang für das Bundespräsidentenamt zu finden.

Jetzt steht fest: Es sind ausreichend Helfer für die vielen Kommissionen gefunden. 1.167 Freiwillige werden die Wahl am 4. Dezember im Bezirk gemeinsam mit den hauptamtlich Verantwortlichen (Gemeindesekretäre, Bezirkshauptmannschafts-Bedienstete, …) abwickeln.

Bei mehreren Schulungen wurden hunderte Wahlhelfer in der BH Horn unterrichtet. Bezirkshauptmann Johannes Kranner, der mit seiner Stellvertreterin Daniela Obleser und der für den Bereich Wahlen verantwortlichen Mitarbeiterin Elke Hofbauer die Schulungen durchführte, hielt sich dabei an das „E-Learning-Programm“ des Innenministeriums. Er bedauert, dass nun alle, bei denen – wie im Bezirk Horn – die Wahl komplikationslos abgelaufen sei, für die Formfehler in einigen Bezirken büßen müssten.

„Weitere Anfechtung halte ich für unklug“

Ein Helfer, der namentlich nicht genannt werden möchte, kritisiert die Einschränkungen als „Schikane“. Jetzt müsste sogar im Protokoll vermerkt werden, wenn ein Mitglied einer Kommission aufs WC gehe oder sich einen Kaffee aus einem Nebenraum des Wahllokals hole – egal, ob in dieser Zeit gerade ein Wähler seine Stimme abgeben wolle oder nicht.

Während FPÖ-Bezirkschef Klemens Kofler davon ausgeht, dass bei der Wahl alles gesetzeskonform abläuft, will der Horner Grüne Walter Kogler seine „Hand nicht ins Feuer legen. Denn alte Gewohnheiten, die man sich über 30 Jahre angewöhnt hat, legt man nicht so leicht ab.“ Allerdings geht auch er davon aus, dass der Wahlgang am 4. Dezember tatsächlich der letzte dieser Bundespräsidenten-Wahl bleiben wird. Kogler meint: „Es kommt auf die FPÖ an, aber ich halte es für unklug, jetzt noch einmal anzufechten.“

An ein endgültiges Ende der Bundespräsidentenwahl glauben diesmal auch ÖVP-Bezirksobmann Jürgen Maier und SPÖ-Bezirksvorsitzender Josef Wiesinger. Beide merken an, dass die Freiwilligen auch bei der ersten Stichwahl gute Arbeit geleistet und keine Fehler gemacht haben. Auf eine weitere Anfechtung hoffen sie nicht, denn: „Dann wird es kritisch“, meint Wiesinger. Und Maier sagt: „Damit geriete die Wahl endgültig zur Farce. Dann müssen wir uns für die Zukunft generell überlegen, wie wir mit Wahlen umgehen.“

Zuversichtlich sind beide wahlwerbende Parteien, dass sich ihr Kandidat durchsetzen wird. FP-Chef Kofler: „Wir merken bei unseren Veranstaltungen, dass die Stimmung klar für Norbert Hofer spricht.“ Eine Tatsache, die auch den vielen fleißigen Wahlkämpfern der FPÖ geschuldet sei, so Kofler: „Es ist enorm, welche Kraft diese Leute auch nach dem langen Wahlkampf an den Tag legen.“

Kogler sieht Alexander Van der Bellen gerade wegen der Wahlanfechtung durch die FPÖ im Vorteil. Viele Wähler, die bei der ersten Stichwahl gar nicht oder ungültig gewählt haben, würden diesmal, „durch diesen FPÖ-Zirkus“ veranlasst, Van der Bellen wählen. Zudem spreche die Tatsache, dass viele Jungwähler wählen dürfen, die beim ersten Wahlgang noch nicht dabei waren.

Das Ergebnis inklusive Wahlkarten werde, hofft Bezirkshauptmann Kranner, diesmal im Bezirk Horn am Montagabend vorliegen. In einigen Bezirken wird eine Verzögerung der Bekanntgabe auf den Dienstag erwartet.