Beide Landesberufsschulen im Bezirk Horn – jene für das Gastgewerbe und die Floristen in Geras und jene für Kfz- und Karosseriebautechnik in Eggenburg – sind von den in der Vorwoche präsentierten Strukturreform-Plänen betroffen. Auf beide könnten die Änderungen positive Auswirkungen haben.

In Eggenburg wir die Expositur Stockerau eingegliedert, was eine Stärlkung des Standorts bedeutet. Dass in Geras die Floristen (nach Langenlois) abgezogen und durch die zahlenmäßig bedeutendere Gruppe der Friseure (derzeit Hollabrunn) ersetzt werden, könnte sich auf den Standort langfristig rettend auswirken.

