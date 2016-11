Schwerer Verkehrsunfall auf der B2 in Stockern .

Ein VW Golf prallte dabei in das VW Cabrio einer 24-jährigen Frau Durch den Aufprall landete das Cabrio im Acker und der Golf wurde durch eine Verkehrstafel auf einer Böschung gestoppt. Die junge Lenkerin wurde mit Verletzungen in das KH Horn eingeliefert. Der Lenker des VW Golfs sowie seine Beifahrerin wurden zur Kontrolle ebenfalls in das KH Horn eingeliefert.