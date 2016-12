Einstimmigkeit herrschte unter den rund 35 anwesenden Mitgliedern der Bezirksparteileitung der SPÖ Horn bei der Wahl der Vorstandsfunktionen, die am 13. Dezember in der Bezirksparteizentrale in Horn über die Bühne ging.

Wiesinger: „Erfahrung und neue Kräfte“

Nachdem bereits bei der Bezirkskonferenz am 4. November Josef Wiesinger als Bezirksvorsitzender wiedergewählt wurde, wurden nun die weiteren Funktionen im Bezirksvorstand bestimmt. Zu Stellvertretern Wiesingers wurden erneut die Eggenburger Stadträtin Birgit Schrottmeyer und der Brunner Gemeinderat Leopold Barth gewählt. Neben diesen bewährten Kräften stehen Wiesinger künftig aber auch neue Funktionäre zur Seite.

So wurde Marco Stepan, der demnächst die Stadtparteileitung in Horn übernehmen wird (siehe Seite 7), zum Schriftführer gewählt. Seine Stellvertreterin ist nun Silvia Hahn, die auch im Sekretariat der Bezirksparteizentrale tätig ist. Zum neuen Kassier wurde Josef Heimberger (Geras) bestellt, seine Stellvertreterin ist die Garserin Christine Jaglitsch.

„Erfahrung und neue Kräfte sollen dafür sorgen, dass wir gut für den Bezirk Horn arbeiten können“, meinte Wiesinger, der ebenso wie Bezirksgeschäftsführer Josef Kromsian im neuen Vorstand eine „gute Mischung“ sieht.

Neustart in Röschitz als wichtigste Aufgabe

Als vordringliche Aufgabe der Bezirkspartei sieht Kromsian das Anpacken der Situation in Rö-schitz, wo die sechs SPÖ-Mandate seit mehr als einem Jahr verwaist sind und die ÖVP als einzige Partei im Gemeinderat verblieben ist. Wiesinger bestätigt, dass es dahingehend Gespräche gebe, er wolle diesen aber nicht vorgreifen.

Ansonsten gebe es aber für keine weitere Gemeinde derzeit Schwerpunkte, auch nicht für Sigmundsherberg, wo die SPÖ bei der Gemeinderatswahl 2015 nur auf den dritten Platz kam. Hier solle, wie Kromsian sagt, wie in den anderen Gemeinden gute Arbeit geleistet werden, dann würden auch wieder bessere Wahlergebnisse erzielt werden.