Freude herrscht im Bezirk Horn über zwei neue Pastoralassistentinnen, die die Arbeit in den Pfarren unterstützen werden.

Die Diözese St. Pölten entsendete ihre acht neuen Pastoralassistenten in die Pfarren, darunter sind auch Christina Hinterleitner und Barbara Kraus.

Hinterleitners Heimatpfarre ist St. Leonhard am Hornerwald. Sie wirkt nun im Pfarrverband Gars am Kamp. Kraus kommt aus Wien, ihre Praktikumspfarre war Eggenburg. Die Einsatzorte der neuen Fachkraft sind das Landesklinikum Horn und das Psychosomatische Zentrum Waldviertel in Eggenburg.

„Seid euch sicher: Wer glaubt, ist nie allein!“

Der St. Pöltner Weihbischof Anton Leichtfried sagte zu den neuen diözesanen Mitarbeitern: „Seid euch sicher: Wer glaubt, ist nie allein!“ Sie könnten auf ein breites Netzwerk, das die Diözese und die Pfarren bieten, zurückgreifen. Er wünsche allen, „viel Frucht zu bringen“, ob es im Großen sei oder im Kleinen.

Für die Diözese sei es jedenfalls ein Tag der Dankbarkeit, dass diese schöne Schar nun in den Pfarren dienen werden. Den Gesendeten wünschte er, sie mögen den Menschen helfen, zu Gott, zueinander und zu sich selber zu finden. Ihre Arbeit sei ein wichtiges Mitwirken am Auftrag und der Liebe Christi.