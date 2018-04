Landhaus-Maibaum kommt heuer aus Pernegg.

„Die Tradition des Maibaumaufstellens wird auch im NÖ Landhaus in St. Pölten gepflegt. Diese langjährige Tradition ist ein wichtiges Herzensanliegen. Nur wer seine Wurzeln kennt, kann auch die richtigen Entscheidungen für die Zukunft treffen“, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am Dienstag in St. Pölten, wo sie den heurigen, über 25 Meter hohen Maibaum aus der Marktgemeinde Pernegg (Bezirk Horn) in Empfang nahm.

„Dieser Maibaum ist mit viel Herzblut und Engagement vieler Ehrenamtlicher hergerichtet und nach St. Pölten transportiert worden“, betonte die Landeshauptfrau. Das unterstreiche ebenso wie die 200-köpfige Delegation aus der 700-Einwohner-Gemeinde sowie die Darbietungen von Kindergarten- und Volksschulkindern, Kirchenchor, Volkstanzgruppen und Jagdhornbläsern die Verbundenheit und das Miteinander von Pernegg, dem Land und der Landeshauptstadt.

Für die Ausrichtung der Feier bedankte sich die Landeshauptfrau bei Bürgermeister Franz Huber und der Pernegger Bevölkerung ebenso wie bei der Betriebsfeuerwehr NÖ Landhaus unter Kommandant Karl Enzinger. „Pernegg ist nicht nur durch sein Kloster weit über die Grenzen des Landes hinaus bekannt. Es ist auch bekannt dafür, dass hier Lebensqualität, Ehrenamt, Tradition und großes Engagement zu Hause sind. Jeder, der jetzt hier im Landhaus ein- und ausgeht, erinnert sich durch die Spende der Marktgemeinde Pernegg an diese Werte und an seine Wurzeln“, schloss Mikl-Leitner.