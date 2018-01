Eine erfreuliche Zwischenbilanz legte Obmann Franz Linsbauer bei der Generalversammlung der Region Waldviertler Wohlviertel vor. Die Region Waldviertler Wohlviertel Nationalpark Thayatal hat sich 2014 für die Teilnahme am neuen Leader-Programm, das aus Mitteln der EU, Bund und Land Niederösterreich finanziert wird, beworben. Mitte 2015 startete das Programm. Bisher wurden 900.000 Euro für regionale Projekte zugesagt.

Vor allem bei der Weiterentwicklung zu einer besonderen Familienregion mit „Nationalparkqualitäten“, aber auch in den Strategiebereichen Wertschöpfung und den besonderen Naturräumen seien zahlreiche wichtige Projekte gelungen und in Umsetzung, so Linsbauer.

Als herausragend unter den acht Leader-Projekten bezeichnete Linsbauer die Schaffung der ersten öffentlichen Kleinstkinderbetreuung in der Region. „Familien mit Kindern haben eine besondere Bedeutung für jede Region. In unserer finden sie besondere Rahmenbedingungen. Etwa die Möglichkeit, naturnahe aufzuwachsen oder engagierte kleine Kindergärten und Schulen“, erläuterte Linsbauer. In Kooperation mit zahlreichen Partnerschulen sei es so gelungen, dass über 700 Schüler im Rahmen eines Leader-Fachexkursionen-Projekts Natur- und Kulturschätze der Region besuchten. Erfolgreich seien auch die vom Verein „Ich bin Ich“ durchgeführten Projekte für Menschen mit besonderen Bedürfnissen.

Bemühen um die Region mit Ehrungen belohnt

Derzeit entstehen im Leader-Projekt „Natur pur“ eindrucksvolle Filme über die Naturlandschaft der Region. Besondere Produkte wie Bio-Milch, Erdäpfel, Linsen und daraus zubereitete Schmankerl sind Hauptdarsteller dieser Filme. Neben den Ausstrahlungen in ORF 2 (voraussichtlich am 22. und 29. April) werden diese Filme den Schulen für multimedialen Unterricht zur Verfügung stehen, wie Leader-Manager Roland Deyssig informierte.

Bei der Generalversammlung wurden auch Menschen mit besonderen Verdiensten um die Region geehrt. Die Regions-Mitbegründer Karl Gabler, Josef Gumpinger und Werner Neubert wurden für ihr langjähriges Engagement für das Wohlviertel mit der höchsten Auszeichnung der Region, der grünen Regionsbank mit Goldplakette, geehrt.