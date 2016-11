Lob für seine „gute Mannschaft“ gab es bei der SPÖ-Bezirkskonferenz im Volksheim Sigmundsherberg aus dem Mund des Vorsitzenden Josef Wiesinger. Der Kamegger wurde mit 74 von 75 Stimmen eindrucksvoll in seinem Amt bestätigt und geht in die dritte (vierjährige) Periode.

Ebenso klar wurde er zum Spitzenkandidaten für die Landtags-, seine Stellvertreterin Birgit Schrottmeyer zur Spitzenkandidatin für die Nationalratswahl bestimmt.

Klares Nein zur Abschaffung der Briefwahl

Nur kurz streifte Wiesinger in seinem Bericht die (für die SPÖ unerfreulichen) Ergebnisse der verschiedenen Wahlen, um erneut auf Ungerechtigkeiten beim Gemeinderats-Wahlrecht hinzuweisen. Er hatte ja 2015 aus Protest in vier Gemeinden kandidiert und ist Gemeinderat in Gars und Weiterfeld. „Ich stehe dazu: Jeder Bürger soll eine Stimme haben!“ Ein klares Nein Wiesingers gibt es zur Abschaffung der Briefwahl, ein Bekenntnis zur Ausbildungspflicht sowie zu 1.700 Euro Mindestlohn.

Gastreferent Landesrat Maurice Androsch unterstrich die Wichtigkeit der von Wiesinger geforderten Wahlrechtsreform und appellierte, am 4. 12. zur Wahl zu gehen: „Das ist ein wichtiger Wahltag! Auch wenn kein SPÖ-Kandidat dabei ist. Es geht darum, gegen noch mehr Macht für den rechten Rand aufzutreten.“

Mit der Viktor-Adler-Plakette, der höchsten Ehrung der Sozialdemokratie, wurde der frühere Vizebürgermeister Eggenburgs, Alfred Fiedler, ausgezeichnet.

Zur Person: Alfred Fiedler

Alfred Fiedler (61), Eggenburg, ist verheiratet (Gattin Ingrid), Vater einer Tochter (Pamela) und Großvater eines Enkels (Paul).

Beruflich war der Eggenburger 35 Jahre im Dienst der ÖBB, zuletzt als Bahnmeister (bis 2011).

SPÖ-Mitglied seit 1975, war Fiedler ab 1990 SPÖ-Gemeinderat, 1995 bis 2005 Vizebürgermeister und 2005 bis 2008 Stadtrat. Seit 2013 ist er Vorsitzender der Volkshilfe im Bezirk Horn.

Wahlergebnisse

Wahlberechtigte: 75 anwesende Delegierte nützten ihr Wahlrecht. Bei allen Wahlgängen wurden 75 Stimmen abgegeben.

Wahl des Bezirksvorsitzenden der SPÖ Horn: Josef Wiesinger, Kamegg, mit 74 von 75 Stimmen (98,5 %)

Wahl des Spitzenkandidaten für die nächste Landtagswahl: Josef Wiesinger mit 72 von 75 Stimmen (96 %)

Wahl des Spitzenkandidaten für die nächste Nationalratswahl: Birgit Schrottmeyer, Eggenburg, mit 75 von 75 Stimmen (100 %)

Weitere Funktionäre (Stellvertreter des Vorsitzenden usw.) werden bei der konstituierenden Versammlung des Bezirksparteivorstandes gewählt.