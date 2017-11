Musikalische Hommage an Sonne, Mond und Sterne.

Im bis auf den letzten Platz gefüllten Horner Vereinshaus erlebte das Publikum einen „außerirdischen Abend“ dank der Big Band Formation Horn. Dem Motto „Sun, Moon & Stars“ gemäß waren nicht nur die Titel gewählt, die Darbietungen bereiteten auch ein „himmlisches“ Vergnügen.

Natürlich gab es Glenn Miller zu hören, natürlich auch Elvis Presley, dessen Todestag sich heuer zum 40. Mal jährte, natürlich auch Frank Sinatra (wieder groß in Form Alexander „The Voice“ Zeug als Sänger und Band-Leader)und viele andere mehr.

Bei Hits wie „Can’t Help Falling In Love“, „You Are The Sunshine Of My Life“, „Fly Me To The Moon“, „Starfire” oder „House Of The Rising Sun“ und vielen weiteren, wobei Obmann Roland Gatterwe für die verbindenden Worte verantwortlich zeichnete, stellten die 24 Musiker einmal mehr ihre hohe Musikalität und perfektes Zusammenspiel unter Beweis.

Stürmischer Applaus der Zuhörer waren der verdiente Lohn für die exzellente Performance. Und erst als „In The Mood“ als weitere Zugabe gespielt wurde, durften die Musiker von der Bühne.