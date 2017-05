Seit zehn Jahren sorgen die Volkshochschule und die Handelsakademie Horn mittels Kooperation für eine tolle Bildungsmöglichkeit: die Horner Berufsreifeprüfung (BRP).

Geboren wurde die Idee dazu aus einer gemeinsamen Initiative der langjährigen Schulkollegen am Gymnasium Horn und Fußballerkollegen beim SV Horn, Peter Hofbauer, dem heutigen Direktor der HAK Horn, und dem pädagogischen Leiter der VHS, Roland Surböck.

BRP ermöglicht weiterführende Ausbildung

Mit der Horner BRP ist es Teilnehmern möglich, innerhalb von nur zwei Jahren die Berufsreifeprüfung abzulegen. Dafür sind jeweils einjährige Kurse und anschließend Prüfungen in vier Fächern abzulegen: Deutsch, Mathematik, Englisch und ein Fachbereich. Die BRP wird im Bundesdienst als Matura anerkannt und ermöglicht den Absolventen jede weiterführende Ausbildung, die die Matura als Voraussetzung hat (Universität, Fachhochschule, Kolleg).

Als Voraussetzung für die Teilnahme an der BRP muss man entweder eine abgeschlossene Lehre, eine landwirtschaftliche Schule, die Krankenpflegeschule oder mittlere Reife mitbringen.

Der erste Lehrgang zur BRP startete im Herbst 2007, bisher wurden insgesamt 164 Teilnehmer verzeichnet, wobei 81 davon die BRP erfolgreich absolviert haben und 83 derzeit noch in Kursen sind. Bei einer Info-Veranstaltung am 29. Mai, 17 Uhr, in der Volkshochschule Horn kann man sich Informationen rund um die BRP holen. Die nächsten freien Plätze gibt es im Herbst, Anmeldungen sind bis Juni möglich.