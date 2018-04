In der Richtung Gars offenen Halle des Pellets-Werks am Ortsrand ist oft Wasserdampf zu sehen – allerdings nicht an einem heißen Tag wie beim Fototermin. „Und kein Rauch!“, versichern Y-Pellets-Betriebsleiter Stephan Schneider (rechts), Produktionsleiter Dominik Rotter (links) und der Kommandant der Garser Feuerwehr, Thomas Nichtawitz.

| Rupert Kornell