Seine 250. Blutspende leistete bei der jüngsten Aktion in Eggenburg der Breiteneicher Josef Amon (61).

Der Mitarbeiter der Erste Bank in Wien, der im April in Pension gehen wird, kam als 18-Jähriger beim Bundesheer in Horn erstmals mit der Nadel in Kontakt. Ein freier Tag für einmal Abzapfen war verlockend … Danach ging er ein- bis zweimal im Jahr Blut spenden, ehe er mit 21 der Feuerwehr beitrat und von deren damaligem Kommandanten Josef Winkelhofer gemeinsam mit seinen Kameraden zu mehr überredet wurde. Als Amon – er hat die begehrte Blutgruppe „0 negativ“ – Ende 2010 sein 130. Mal absolvierte, erfuhr er, dass man in der Rotkreuz-Blutspendezentrale in Wien auch Komponenten (Thrombozyten, Plasma) spenden kann. Ab dann wurde er, der 2001 bis 2011 selbst FF-Chef in Breiteneich war, zum „Intensiv-Spender“.

„Ich habe geschaut, dass ich meine vier- bis sechsmal pro Jahr gehe, und die Thrombozytenspenden sind dazugekommen“, erinnert er sich. „Bis zu 17-mal im Jahr!“

Warum haut er sich für das Blutspenden so ins Zeug? „Thrombozyten helfen speziell Krebskranken – und das war auch in unserer Familie Thema“, erklärte Amon. „Es sollte jeder, der kann, Blut spenden. Würde jeder zweimal im Jahr gehen, hätten wir genügend Blut.“ Und er gibt zu bedenken: „Jeder kann einmal Blutkonserven brauchen!“