„Für die Kinder in Afrika ist das eine riesengroße Freude und eine ungemeine Erleichterung für den Schulalltag“, informierte Karin Koll, von der Abgabestelle für die soziale Aktivität von Mary*s Meals Österreich betreffend die Aktion „Schultasche“.

Die Idee ist ganz einfach, aber sehr effektiv: Kinder in Österreich packen für Kinder in Afrika eine Schultasche und ermöglichen ihnen so den Schulbesuch. Und so funktioniert das Projekt konkret: Heimische Schüler verschenken ihren abgelegten Rucksack und befüllen ihn mit Schulmaterial und einigen Gebrauchsartikeln des täglichen Lebens.

Alle Materialien dürfen gebraucht sein. „Außer natürlich die Hygieneartikel“, stellte Koll fest. „Das Rucksackprojekt ist ein effektiver Weg, die Kinder bei ihrem Schulbesuch zu unterstützen. Die meisten von ihnen haben, Krieg, Hungersnot oder Naturkatastrophen erlebt.“

Abgabestellen für Niederösterreich sind in Heiligenkreuz, Tulln und bei Karin Koll in Breiteneich. Die Frachtkosten übernimmt die Organisation „Mary’s Meals“, die vor 25 Jahren mit Hilfsprojekten in Bosnien startete, um Kinder mit Essen zu versorgen. Heute erhalten täglich 920.000 Kinder rund um den Globus eine Mahlzeit. Mittlerweile ist auch die Schultaschen-Aktion zu einem weltumspannenden Projekt geworden. Das Schulmaterial ist die ideale Ergänzung zum Schulernährungsprogramm.

Gesucht werden auch Menschen, die fallweise die gesammelten Schultaschen mit nach Wien in das Hauptlager mitnehmen könnten. Seit 2014 verfügt „Mary’s Meals Österreich“ über einen gültigen Spendenbegünstigungsbescheid, so können Spenden an die Organisation beim Finanzamt geltend gemacht werden.