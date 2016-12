Riesengroß ist die Freude, dass es gelungen ist, wieder eine Ärztin für die Gemeinde Brunn an der Wild zu finden. Das war bei der Eröffnungsfeier am 29. Dezember spürbar.

Ordinationsräume wieder genutzt

Sowohl die neue Ärztin, die zuletzt in Wien tätige Adnjela Erstic, als auch die Vertreter der Gemeinde und viele Bewohner freuen sich, dass die Ordinationsräume in unmittelbarer Nachbarschaft des Gemeindeamtes wieder im Sinne ihrer Errichtung genutzt werden.

Enormer Andrang sorgte für Platznot

Platznot herrschte in den Ordinationsräumlichkeiten, als Bürgermeisterin Elisabeth Allram in ihren Begrüßungsworten vor weit über 100 Gästen betonte, dass derzeit in Niederösterreich 18 Kassenarztstellen nicht besetzt werden können. „Unsere Ordination ist sicher eine der schönsten – es wäre schade, würde diese leer stehen“, meinte die Gemeinde-Chefin. Sie betonte, dass das Logo der neuen Medizinerin, eine Hand mit einer Sonne, für sie „ein gutes Zeichen“ für die beginnende Kooperation sei.

Pfarrer dankte dem „Engel“ für Brunn

Pfarrer Pater Josef Grünstäudl segnete ein Kreuz für die Ordinationsräume und strich hervor, dass der Name der neuen Ärztin, Andjela, die kroatische Form des Namens Angela sei. Erstic sei wohl der Bedeutung gemäß ein „Engel“ für Brunn: „Danke, dass du hier als Engel allen beistehen wirst!“

„Projekt Brunn“ ist neue Lebensphase

Erstic selbst bekannte einmal mehr, sie sei froh, im Waldviertel gelandet zu sein. „Ich bin zwar nicht mehr jung, habe aber vor, die nächsten zehn Jahre hier zu arbeiten“, zerstreute die Medizinerin (61) immer wieder gehörte Bedenken wegen ihres Lebensalters. „Für mich beginnt mit dem Projekt Brunn eine ganz neue Lebensphase.“

Danke an die zahlreichen Wegbereiter

Erstic vergaß nicht, ihren vielen Wegbereitern zu danken. Dabei erwähnte sie ausdrücklich auch ihre Vorgängerin Sarmata Szameit und bedankte sich bei den Gemeindevertretung für die offene Aufnahme. Ab dem 2. Jänner ordiniert die neue Allgemeinmedizinerin in Brunn, und auch die Hausapotheke konnte in Rekordzeit gefüllt werden, sodass Patienten in vollem Umfang betreut werden können.

Auch „Nachbarn“ folgten Einladung

Interessierte Gäste der Ordinationseröffnung waren neben den fast vollzählig erschienenen Brunner Gemeinderäten, allen voran Vizebürgermeisterin Petra Zach, auch die Nachbarbürgermeister Gernot Hainzl (Röhrenbach) und Hermann Gruber (Irnfritz-Messern), die Juristin der Bezirkshauptmannschaft Horn, Claudia Steininger-Gurnhofer, FF-Chef Robert Dintl und die Arzt-Kollegen Christian Tueni (Pölla), Birgit und Harald Dollensky (Gars am Kamp) sowie Eduard Höbinger (Göpfritz an der Wild).

Wichtige Unterstützung durch Familie

Große Freude machte Andjela Erstic der Umstand, dass sie zumindest einen Teil ihrer sie so vorbildlich unterstützenden Familie vorstellen durfte. Ihr Mann Marko war ebenso nach Brunn gekommen wie Tochter Jelena – die Ärztin fungierte bei der Feier als Fotografin – sowie Bruder Vladimir Camba und Schwiegertochter Ramona „Moni“ Rill. Letztere ist auch Teil des vorerst dreiköpfigen Teams, das von Edeltraud Horalek komplettiert wird.

Foto-„Expressdienst“ machte Freude

Große Freude machte der neuen Brunner Ärztin, dass ihr Nachbar Gottfried Kaindl beim Fest fleißig fotografierte und noch während der Feier die in Windeseile auf seinem Computer ausgedruckten Bilder der Eröffnung als Geschenk übergab.