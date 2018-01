Die großen und kleinen Besucher wurden hervorragend von Elternvereinsobfrau Tanja Schmöger und ihrem Team betreut. Die Stimmung war prächtig, es wurde getanzt und gespielt. Schmöger dankte allen Helfern, Mitwirkenden und Spendern.

Ähnlich hoch her ging es in der Volksschule in Frauenhofen. Zorro, Spiderman, Elfchen und Co. brachten bunten Trubel in den Turnsaal. Zum ersten Mal organisierte das Team des Elternvereins mit Obfrau Doris Puhm diesen Kindermaskenball. Der Reinerlös kommt den Schulkassen zu Gute.