Über einen tollen Erfolg freut sich die aus Irnfritz stammende Architektin Irene Hauer-Karl gemeinsam mit den Lehrlingen der in Perg ansässigen Firma Habau, die seit einigen Jahren auch einen Standort in Horn hat. Für einen Film mit dem Titel „Ausländerfeindlichkeit ist nicht vererbbar“ holten die Habau-Lehrlinge mit Karl-Hauer als Einreicherin den Sieg beim Oberösterreichischen Leistungspreis.

Film erfreut sich auf Facebook großer Beliebtheit

Den Lehrlingen sei es ein Anliegen gewesen, gegen die allgemein vorherrschende Meinung und ausländerfeindliche Stimmung ein Zeichen zu setzen, so Karl-Hauer. Die jungen Menschen hätten allesamt im privaten oder beruflichen Umfeld schon Erfahrungen mit Ausländerfeindlichkeit und Diskriminierung gemacht, sie wollten zeigen, dass es als „Partie“ am Bau aber nur miteinander geht und man nur miteinander als Team, Mannschaft oder Unternehmen – gerade im Baugewerbe – bestehen könne.

Schon mit der Idee zur Produktion dieses Films gewannen die Lehrlinge den Wettbewerb für „FUN-tastische Ideen“. Der Film erfreut sich auch auf Facebook großer Beliebtheit und wurde mehrmals bei Tagungen der Habau vorgeführt. Die Anerkennung der Führungskräfte für die junge Generation und ihr Werk sei bemerkenswert, so Hauer-Karl.

Vorurteilen führen rasch zu Missverständnissen

Zur Vorbereitung für die Dreharbeiten setzten sich die Jugendlichen mit anderen Kulturen auseinander. Dann versuchten sie zu definieren, was einen Menschen zu einem Ausländer mache: ein andersklingender Name? Dunkelhäutiges Aussehen? Der Geburtsort? Das Resultat dieses Prozesses war: Es gibt keine allgemeingültige Definition. So stellt auch der Film die Erkenntnis dar, dass es „den Ausländer“ nicht gibt.

Der Film zeigt auf, wie rasch es wegen Vorurteilen zu Missverständnissen kommen kann, wie rasch man sich zu diskriminierendem Verhalten hinreißen lassen kann, wie sich Diskriminierung anfühlen kann und wie es aussehen würde, wenn alle Mitarbeiter mit Migrationshintergrund nicht mehr da wären.