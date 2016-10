Eine Fülle von Themen greift Michael Landau, der Präsident der Caritas Österreich, in seinem Buch-Erstling „Solidarität“ auf und macht auf sehr persönliche Art deutlich, worauf es ankommt: Auf Solidarität und die Bereitschaft jedes Einzelnen, an einer gerechten Gesellschaft mitzubauen, sich nicht nur um das eigene Glück, sondern auch um das der anderen zu sorgen.

Gedanken und praktische Möglichkeiten zur Umsetzung

„Ich wollte damit auch aufzeigen, welch beeindruckende Menschen, welch beeindruckendes Engagement es in unserem Land gibt“, erklärte Landau bei der Präsentation seines „Erstlings“ auf Einladung von Bücherstube Horn-Inhaber Gerhard Tschugguel im leider nicht sehr dicht besetzten Foyer des Vereinshauses.

Einen Scheck über 880 Euro, dem Wert von 40 Büchern „Solidarität“ von Caritas-Präsident Michael Landau (links), übergab Bücherstube Horn-Inhaber Gerhard Tschugguel an den Autor für die Caritas-Werkstatt Horn. | NOEN, R. Kornell

Warum man sich mit dem Auseinanderdriften von Arm und Reich in Österreich nicht abfinden dürfe, warum Europa nicht nur eine Wirtschafts- sondern auch eine Solidaritätsunion sein sollte, warum wir Verantwortung in einer stetig zusammenwachsenden Welt nicht abschieben können („Lampedusa grenzt auch an Österreich!“), wie man den Hunger besiegen kann und warum sich Solidarität auch am Ende des Lebens als wichtig erweist – Gedanken und praktische Möglichkeiten zur Umsetzung finden sich in diesem Buch, dessen Autor seit zwei Jahrzehnten mit der Caritas verbunden ist.

Info:

„Solidarität – Anstiftung zur Menschlichkeit“ von Michael Landau, Verlag Christian Brandstätter, 192 Seiten, um 22,90 Euro in der Bücherstube erhältlich, ISBN Nr. 978-3-7106-0055-5