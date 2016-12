„Wer heimische Ware kaufen und essen will, muss sich über die Produktionsbedingungen im Klaren sein!“ Der Buttendorfer Landwirt Gerhard Jordan (45) versteht die Aufregung um seinen Plan, an der Bundesstraße 4 in Sachsendorf einen Hühnerstall für 40.000 Masthühner zu errichten, nicht. „Wenn es den Bauern in Österreich unmöglich gemacht wird, Ställe zu errichten, müssen wir weiterhin ausländische Ware importieren.“

Im Ort zu bauen, sei schon so gut wie unmöglich

Jordan, der darauf verweist, dass in Österreich die Nachfrage nach Hühnerfleisch nur zu rund 70 % gedeckt werden könne, betont, dass die Kontrollen nirgends so dicht und streng seien wie in Österreich. Unser Land hebe sich da sogar von den Nachbarn in der EU ab.

Im Ort zu bauen, sei bei uns schon so gut wie unmöglich. Daher habe auch er für sein Projekt den Standort in Sachsendorf gewählt. Dieser sei von den nächsten Häusern über einen Kilometer (Sachsendorf, Amelsdorf, Matzelsdorf) bzw. über 1,5 km (Buttendorf) entfernt. Die vier Lkws pro Monat, die mit Futter oder Jungtieren den Stall anfahren würden, fielen beim Verkehrsaufkommen auf der B 4 nicht ins Gewicht.

Die Einwände der Gegner – allen voran der Grünen in der Gemeinde – seien unverständlich. Außerdem habe er schon vier Wochen vor der Bauverhandlung, bei der es am 19. 12. „grünes Licht“ für das Projekt gab, die Gemeinderäte informiert. Jordan, der derzeit von Ackerbau und Schweinezucht lebt: „Wenn das Projekt klappt, könnte unser Sohn den Hof übernehmen und davon leben.“ In der ganzen Gemeinde Burgschleinitz-Kühnring gebe es nur mehr sieben Schweine- und vier Rinder-Betriebe (kein einziger Milcherzeuger!).

Der Landwirt geht mit dem Einstieg in die Hühnerhaltung ein hohes Risiko ein und investiert 1,2 Millionen Euro. „Viele trauen sich da gar nicht drüber. Und wenn nicht mein Sohn in der Landwirtschaft weitermachen wollte, würde ich mir das auch nicht antun.“

Enormer Aufwand für Start in Hühnerhaltung

Beim Projekt entsteht ein 2.000 m² Stall für 40.000 Hühner (Bodenhaltung) mit einem 500 m² großen Auslauf ins Freie. Für diesen überdachten, mit einem Netz gesicherten Bereich gibt Jordan allein 100.000 Euro aus. Dass der Buttendorfer mit nur 20 kg Fleisch/m² freiwillig auf den halben Wert des EU-Standards (40 kg/m²) gehen kann, rechnet sich nur durch Aufschläge beim Verkauf, die ihm sein Abnehmer zugesagt hat.

Die Infrastruktur (Zufahrt, Strom) ist vorhanden, Jordan baut einen Brunnen und errichtet eine Hackschnitzelheizung. Baubeginn ist im Frühjahr, im August könnten die ersten Hühner einziehen.

„Die Leute, die sich hier äußern, sind höchstens fünf Prozent unserer Bevölkerung!“, stellt der künftige Geflügelerzeuger zur Gegnerschaft fest. „Man sollte froh sein, dass man jemanden findet, der das überhaupt noch macht!“