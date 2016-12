Die Schauspielerin, Moderatorin und Autorin Chris Lohner war dieses Jahr Ehrengast bei der Saisoneröffnung am Hof des Sprechers der Christbaumerzeuger, Franz Raith. Sie durfte für die Aktion „Licht für die Welt“, deren Schutzherrin sie ist, eine Spende von 3.000 Euro mitnehmen, die das Augenlicht von 100 Menschen retten wird.

„Unsere Bäume bringen Licht in die Zimmer, Ihre Arbeit bringt Licht in die Welt“, freute sich Raith über den Besuch Lohners, die seit 38 Jahren auch als „ÖBB-Stimme“ bekannt ist. Raith appellierte einmal mehr an die Konsumenten, auf die Qualitäts-Schleife zu achten und damit einem heimischen Weihnachtsbaum den Vorzug zu geben.

Beachtlich: Mit einer Produktion von einer Million Bäumen tragen die niederösterreichischen Christbaumbauern rund die Hälfte der rot-weiß-roten Gesamtproduktion. Allein aus Raiths Christbaumhof in Rodingersdorf gehen heuer wieder 10.000 Exemplare hinaus in die heimischen Wohnzimmer.

Mit acht Jahren erstmals Weihnachten mit Baum

Lohner betonte, sie wolle mit ihrer Arbeit in der Organisation „Licht für die Welt“ – seit mittlerweile 15 Jahren – „etwas zurückgeben. Weil es mir ja gut geht.“ Die Hilfe in den Ländern der sogenannten Dritten Welt sei wichtig, weil am Sehen auch die Bildung hänge („Da ist das Sehen Voraussetzung!“) und die Rettung des Augenlichts eines Menschen oft einer ganzen Familie das Fortkommen sichere.

In der Familie Lohners in Wien, sie ist Geburtsjahr 1943, gab es lange keinen Christbaum. „Erst als ich acht Jahre alt war, hatten wir erstmals einen zu Hause“, erinnerte sie sich in Rodingersdorf zurück. „Aber der Baum ist seither und noch immer das Zentrum des Weihnachtsfestes für mich.“

Weil sie mit Stieftochter, drei Stiefenkeln und einem Stiefurenkelkind Weihnachten feiere, stehe in ihrem Haus in Wien-Liesing kein eigener Baum. „Aber ich sammle Skulpturen, und ,Paula’, meine Bronze-Eselin in Lebensgröße, wird zu Weihnachten immer dekoriert.“

Franz Raith zeigte sich seiner Christbaum-Patin gegenüber besonders großzügig. Die Spende, die das Augenlicht von 100 Menschen retten wird, wurde Lohner in einem Sparschwein mit auf den Weg gegeben.