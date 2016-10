„Mit Unterzeichnung des Staatsvertrages und des Neutralitätsgesetzes schlug die Geburtsstunde des Österreichischen Bundesheeres, ab dem Jahr 1956 begann dann die militärische Nutzung der Radetzkykaserne“, informierte Kasernenkommandant Walter Schuster bei der Buchpräsentation über das Kaderpersonal der Kaserne.

„Trendumkehr vom Zivil- zum Wehrdienst schaffen“

Beim Pensionistentreffen stellte Autor Johann Wagner sein Werk auch den Ehrengästen Militärkommandant Martin Jawurek, Bataillonskommandant Reinhard Lemp, TÜPl-Kommandant Josef Fritz und Stadtrat Gerhard Lentschig vor.

Jawurek lobte gleich zu Beginn den gepflegten Zustand der Kaserne und den Buchautor für sein akribisch erstelltes Werk. „Wir können attraktive Arbeitsplätze mit lebenslanger Anstellung bieten, vom Piloten bis zum Panzerfahrer, vom Drohnenoperator bis zum Mechaniker. Wir müssen die Trendumkehr vom Zivildienst zurück zum Wehrdienst schaffen, weil uns die Bevölkerung einfach braucht“, sagte er in weiterer Folge.

„Wagner-Chronik“ lässt Erinnerung aufleben

Diese „Wagner-Chronik“ ermöglicht es dem Leser, die Erinnerungen an die ehemaligen Mitarbeiter wieder aufzufrischen und den jungen Kameraden, die mit manchen Namen nichts anfangen können, zumindest den Namen ein Gesicht zu geben. Ein weiterer Teil dokumentiert in Wort und Bild Einsätze, Übungen und Ausbildungsabschnitte sowie andere Gegebenheiten und Ereignisse aus dem Leben der in der Kaserne stationierten Einheiten.

„Es ist eigentlich kein Buch für die Öffentlichkeit, sondern eher eines für die Soldaten, Pensionisten und die Angehörigen der bereits Verstorbenen und die Freunde der Radetzkykaserne“, meinte der Autor.