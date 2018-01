Was die Besucher des Dirndlballs der SPÖ-Stadtorganisation Horn geboten bekamen, war Ballvergnügen in seiner reinsten Form.

Bier-Bar, Gutschein-Regen und Fotowand durften ebenso wenig fehlen wie ein hinreißender künstlerischer Auftakt und eine ebensolche Mitternachtseinlage durch Katrin Colleselli, ungetrübtes Tanzvergnügen zur Musik der „Clarks“ durfte als Selbstverständlichkeit vorausgesetzt werden.

An die 400 Gäste genossen den Start in die Ballsaison 2018, darunter natürlich SPÖ-Mandatare und -Mitglieder aus Stadt und Bezirk, dazu, wie es in Horn lange Tradition ist, selbstredend auch Vertreter anderer Parteien, was Organisator Marco Stepan mit seinem fleißigen Team wohlwollend zur Kenntnis nahm.