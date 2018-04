Das Mädchen war mit ihrem Rad zwischen Drosendorf und Zissersdorf unterwegs, als sie von einem Postbus überholt wurde. Der 45-jährige Buslenker, der alleine im Bus unterwegs war, gab an, dass er das Mädchen mit rund 70 km/h und ausreichend Seitenabstand überholt habe. Eine Windböe soll das Mädchen gegen die Fahrbahnmitte – und so auch gegen den Bus – gedrückt haben. Durch die Berührung sei sie ins Schleudern gekommen und in den Straßengraben gestürzt.

Der Buslenker verständigte auch die Mutter des Mädchens, die sich sofort zum Unfallort begab und ihre Tochter mit dem Hubschrauber ins Spital begleitete.

Der Alkotest beim Buslenker verlief negativ.