Um zu zeigen, dass das Flüchtlingsthema auch von einer positiven Seite gesehen werden kann, lud der Drosendorfer Kulturverein KuKUK den ehemaligen Generalsekretär der ÖVP und Unternehmensberater Hannes Missethon ein, sein Projekt „Talente für Österreich“, das im Bezirk Leoben seit 2014 läuft, vorzustellen.

„Flüchtlinge so begleiten, dass sie wertvolle Mitglieder der Gesellschaft werden“

Ex-ÖVP-Politiker Hannes Missethon

Dabei werden mittlerweile rund 100 minderjährige und unbegleitete Burschen aus Syrien und Afghanistan auf das Berufsleben in Österreich vorbereitet. „Wir müssen die Flüchtlinge so begleiten, dass sie am Ende wertvolle Mitglieder der Gesellschaft werden“, meinte Missethon.

Er betonte im Umgang mit den männlichen Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren die Bedeutung der Durchsetzung klarer Regeln, das Vorleben von demokratischen Werten gepaart mit einer Haltung, die ihnen die Sicherheit gibt, „hier ankommen zu dürfen und gemocht zu werden“.

Professionalität und die Zusammenarbeit mit der regionalen Wirtschaft ermöglichen in dem marktwirtschaftlich finanzierten Internat Zusammenleben und schnellen Spracherwerb. Dem klassischen Konzept von Hilfe erteilte der Referent eine Absage: „Die jungen Menschen sollen am Ende auf die eigene Leistung stolz sein.“

Drosendorfer planen Exkursion nach Leoben

In Leoben habe dieses Projekt bereits 30 Arbeitsplätze geschaffen. Die ersten Teilnehmer haben – etwa als Lehrlinge bei der VOEST – schon den Einstieg ins Berufsleben geschafft. Aber auch Branchen wie die Gastronomie oder die Bauwirtschaft seien bereits in das Projekt eingestiegen, so Missethon. Auch aus Salzburg, Kärnten und sogar Bayern habe er schon Anfragen für die Ausbildung von Lehrlingen in Mangelberufen.

Die von der Menschenrechtsexpertin Anna Müller-Funk moderierte Veranstaltung führte zu ersten konkreten Nachfragen vor Ort. Geplant ist eine Exkursion in den Bezirk Leoben, um das Projekt kennenzulernen.