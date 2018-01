„Dem erfolgreichen Abschluss sind zahlreiche Gespräche und ein halbes Jahr intensive Kontakte vorausgegangen, aber heute ist ein positiver Termin für die Stadt Horn“, meinte Bürgermeister Jürgen Maier bei der Präsentation der künftigen Verwendung des Canisiusheims, das als „Campus Horn“ ein Hotel beherbergen wird (die NÖN berichtete).

Auch für schwächere Nutzer leistbar halten

„Das Canisiusheim ist mir immer sehr am Herzen gelegen“, meinte Maier, der den neuen Eigentümer Daniel Lieberherr vorstellte – einen Schweizer, der seit 40 Jahren in Tirol lebt. „Wir entwickeln österreichweit Projekte, die den Menschen und der Gesellschaft dienen“, erklärte dieser, warum das Haus gut ins Konzept seiner Firmen (Plus Immobilien GmbH als Käufer und Novum Locations GmbH als Betreiber) passe.

„Durch seine Multifunktionalität ist das Haus in Horn auch für schwächere Nutzer leistbar“, will Lieberherr auf „5 K“ setzen – Kunst, Kultur, Kommerz, Kirche und Kulinarik.

Als Gastwirt im Hotel wird Thomas „Jimmy“ Barta fungieren, der einen Mittagstisch anbieten und die Hotelgäste versorgen wird. „Das Haus wird wieder geöffnet – auch in Richtung Wiener Raum!“, verspricht der Besitzer leistbare Nächtigungen (etwa für Festival-Teilnehmer) sowie die Möglichkeit für Seminare und Schulungen. „Wir sind Christen, aber wir denken überkonfessionell.“

Schon im Sommer werde der Beherbergungsbetrieb laufen, der Gesamtumbau im Herbst fertig. „Dann starten wir richtig durch und werden Horn beleben!“ Stadtchef Maier: „Mit 150 Betten wäre das Haus mit einem Schlag der stärkste Beherbergungsbetrieb des Bezirks!“

In die Wandelhalle am Dach mit dem Bick über die Dächer von Horn, will Lieberherr „am meisten investieren, obwohl sie am wenigsten abwirft“. Generell solle das Haus „nachhaltig dienen. Wir steigen hier nicht ein, um Kohle zu machen!“