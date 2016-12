Einen Polizeieinsatz gab es wieder einmal im Haus Said im Eggenburger Lindenhof, wo rund 40 jugendliche Asylwerber untergebracht sind. Nach einer „besoffenen Geschichte“ wurde einer von ihnen aggressiv und musste letztlich sogar verhaftet werden.

Tritte gegen das Auto einer Frau

Kurz nach 23 Uhr erstattete am 6. Dezember eine Autolenkerin auf der Polizeiinspektion Eggenburg Anzeige, weil sie von einem Jugendlichen, dem Aussehen nach ein Asylwerber, in der Pulkauer Straße auf Höhe des Spar-Marktes zum Anhalten genötigt worden sei. In weiterer Folge habe der Mann gegen ihren Pkw getreten.

Polizei stieß auf betrunkenen Afghanen

Der Verdacht, dass es sich beim Täter um einen der im Lindenhof der Stadt Wien untergebrachten jugendlichen Asylwerber gehandelt habe, erhärtete sich, als die Beamten in der Nähe des Tatortes vier junge Männer antrafen, die augenscheinlich stark alkoholisiert waren.

Bei der Amtshandlung in deren benachbarter Unterkunft wurde einer der Betroffenen, ein 16-jähriger Afghane, so aggressiv, dass im Zuge eines Handgemenges sogar eine Zimmertür aus den Angeln gebrochen wurde.

Einsatz sorgte im Lindenhof für Aufsehen

Versuche durch anwesende Betreuer und die Polizisten, den Jugendlichen zu beruhigen, scheiterten. Er schrie herum und wollte die Polizisten attackieren. Durch sein aggressives Vorgehen verhinderte er die Amtshandlung und sorgte auch dafür, dass aus der ganzen Unterkunft Aufregung herrschte und von allen Seiten weitere Asylwerber zum Ort des Geschehens kamen.

Junger Mann landete auf Polizeiinspektion

Als mehrere Abmahnungen erfolglos blieben, mussten die Polizisten die Festnahme gegen den jungen Mann aussprechen. Der sich heftig Wehrende wurde mit Handschellen fixiert und auf die Polizeiinspektion gebracht.

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich beim Verdächtigen eindeutig um jene Person handelte, die die Frau auf der B 35 gestoppt hatte.

Betretungsverbot und Flut von Anzeigen

Gegen den jungen Afghanen wurde ein Betretungsverbot verhängt, er kam in eine andere Betreuungseinrichtung. Anzeigen an die Staatsanwaltschaft wegen Sachbeschädigung, Körperverletzung und Widerstands gegen die Staatsgewalt laufen.

Anzeigen werden aber auch wegen Übertretungen nach der Straßenverkehrsordnung, dem NÖ Polizeistrafgesetz und aggressiven Verhaltens an die Bezirkshauptmannschaft Horn erstattet.