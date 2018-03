​​​​​​​Buntes Treiben am Hauptplatz. Kunsthandwerk und Kulinarik und Attraktionen für die kleinen Gäste.

„Ei-Zeit“ in Eggenburg bedeutet buntes Frühlingstreiben am Hauptplatz zur Einstimmung auf Ostern. Einmal mehr war dies am heurigen Palm-Wochenende der Fall.

Kinderprogramm taugte den Kleinen

Ostereier in allen Variationen, Keramik, Glas- und andere Handwerkskunst locken zahlreiche Besucher an. Osterhasen hoppelten herum und verteilten fleißig Süßigkeiten an Kinder. Hula-Hoop, eine Hüpfburg und Osterkörbchen flechten sorgten bei den Kindern für ein buntes Rahmenprogramm, während die Erwachsenen die regionalen Köstlichkeiten genießen konnten.

Saisonstart auch beim Brunnenmarkt

Traditionell wurde auch der Brunnenmarkt für die heurigen Saison eröffnet. Dabei wurden drei Überraschungkist’ln befüllt mit Schmankerl der Brunnenmarktstandler verlost. Die glücklichen Gewinner der Kist’ln waren Herbert Lang, Florian Grünbart und Adelinde Lehr. Für eine beschwingte musikalische Umrahmung sorgte die Bläsergruppe VierViertelBlech.