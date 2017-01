67 Sternsinger werden sich am 3. und 4. Jänner in 16 Gruppen – 13 im Stadtgebiet, zwei in Gauderndorf und eine in Engelsdorf – für den guten Zweck auf den Weg machen. Das bedeutet einen Rekord für die Pfarre Eggenburg.

Christbaum trägt die Bilder aller Helfer

Pastoralassistentin Bernadette Gundinger freut über den regen Zuspruch. Sie organisierte, dass Fotos aller Teilnehmer, in Sterne gefasst, am Christbaum in der Stadtpfarrkirche hängen. „Das war heuer zum ersten Mal und hat für mich eine schöne Symbolik. Denn es geht zu Weihnachten auch um das Licht, und die Sternsinger sind Lichtbringer im doppelten Sinn“, erklärt sie. „Die Kinder und Jugendlichen bringen nicht nur Hilfe für Projekte in armen Ländern, heuer im Besonderen Tanzania, sie sind auch eine Art ,Besuchsdienst‘ und werden von vielen unserer Pfarrangehörigen schon erwartet.“

Bernadette Gundinger | NOEN

Erfreulich ist auch, dass stets genug Begleiter zur Verfügung stehen. Gundinger: „Es bieten sich laufend Eltern und auch ehemalige Sternsinger an, mit den Königen mitzugehen.“ Unterwegs waren die „Stadtgruppen“ bereits am Dienstag,

3. Jänner. In den beiden Katastralgemeinden sind sie dann am 4. Jänner auf Tour. Gundinger: „Weil wir so viele Gruppen haben, sind wir so schnell fertig.“ Gleich im Anschluss an die Besuche in den einzelnen Haushalten gab es dann noch die Generalprobe für die Sternsingermesse, zu der sich am 6. Jänner, 9.30 Uhr, alle mit Begleitern in der Pfarrkirche einfinden.

Noch eine weitere wichtige Bewandtnis

Mit den „Foto-Sternen“, die heuer am Christbaum hängen, hat es aber auch noch eine weitere wichtige Bewandtnis. Franz Manhart aus Kattau, der in Tanzania seit längerem ein Projekt (Brunnenbau, …) unterstützt, wird im Februar mit einer 15-köpfigen Gruppe auf Afrika-Reise gehen. Ziel ist die „Lumen Christi“-Missionsstation Arusha, wo der aus Indien stammende Pater Mathew Kozhuppakalam wirkt. Gundinger wird mitreisen und die 67 Sterne im Gepäck haben. „Dann kann die Hilfe für die Menschen dort ,personifiziert‘ werden, die Menschen in Afrika sehen, wer sich in Österreich für sie eingesetzt hat.“