Bei der zweiten Auflage der „music night“ dieses Jahres in Eggenburg genossen am Montagabend unzählige Besucher die laue Sommernacht vor der Kramerey.

Kein Gewitter: Wettergott ließ Gnade walten

Während über Horn und einige andere Gemeinden des Bezirks Gewitter hinwegzogen, blieb es in Eggenburg trocken. Auffällig ist für viele Beobachter, dass sich die Vorzüge der „music night“ in Eggenburg offenbar auch weit über die Grenzen der Stadt hinaus herumsprechen. Denn neben den Eggenburgern genossen auch viele Gäste aus Nachbargemeinden und weiter entfernten Orten das italienische Flair in mittelalterlichem Ambiente.

Pech & Schwefel: Musik zum Mitsingen

Pulled Pork, Kartoffeldukaten, köstliche Cocktails und Top-Weine aus Röschitz waren die Renner des Abends. Die Band „Pech & Schwefel“ rundete den Event mit Partysound und Schlagerhits zum Mitsingen ab. Die nächste „music night“ folgt schon am Montag, 17. Juli, beim Stadthotel Oppitz in der Kremser Straße, wo „Mexx and his Dixie Gang“ für Unterhaltung sorgen werden.