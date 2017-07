Eggenburg , Gmünd

Seinen „Dr. med.“ machte Alejandro Perez-Alvarez in seiner Heimat Chile (mit einem Praktikum in Österreich). Nach rund 14 Jahren praktischer Erfahrung, großteils in Österreich, wechselte er nun nach Eggenburg und übernahm dort eine Kassenstelle.

„Ich wollte immer eher in einer kleinen Stadt wohnen und arbeiten.“Alejandro Perez-Alvarez, Zahnarzt in Eggenburg

Erfahrungen sammelte der gebürtige Südamerikaner zuerst in Chile, dann bei Vertretungen in Österreich, arbeitete in Wien in einem Kassenambulatorium und als Wahlarzt. Zuletzt war Perez-Alvarez drei Jahre lang in Gmünd als Kassenarzt tätig.

Für ihn sei aber immer schon klar gewesen, dass er nicht in Wien bleiben würde. „Ich wollte immer eher in einer kleinen Stadt wohnen und arbeiten.“

Froh ist der Vater zweier Kinder (fünf und sechs Jahre), der in Mühlfeld wohnt, dass er in den Bezirk Horn wechseln konnte. „Ich wollte näher bei meiner Familie sein“, betont er, dass er statt einer knappen Stunde nun nur mehr 15 Minuten in die Ordination braucht.

„Das mit Eggenburg hat sich ergeben, und ich musste die Chance einfach nützen.“ Über die neue Ordination, die nach seinen Wünschen errichtet wurde, freut sich der Zahnarzt ganz besonders. „Sie bietet ein optimales Umfeld, ist barrierefrei und klimatisiert. Mir ist wichtig, dass ich mich bei der Arbeit wohlfühle, ganz besonders aber, dass sich auch die Patienten wohlfühlen.“

Einen Schwerpunkt will der neue Facharzt nicht setzen, er hat die gesamte Palette – von Schmerzbehandlung über Ästhetik (Bleaching) bis zur Prothetik – im Portfolio. Nach eigenen Worten möchte er „bieten, was die Patienten, was die ganze Familie braucht“. Für Angstpatienten kommt auch Lachgas zum Einsatz. Wichtig ist Perez-Alvarez, dass seine Assistentinnen aus der Region sind. „Sie kennen viele Menschen hier und wissen, was sie brauchen.“